Токеномика на WickedBet Casino (WIK) Открийте ключова информация за WickedBet Casino (WIK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WickedBet Casino (WIK) Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: Discounts on our platform.

Early Access to our currently USDT based Casino.

A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena.

Higher level access within our affiliate system.

Scaling rewards via our daily log in faucet system. Официален уебсайт: https://www.wickedbet.com Бяла книга: https://wickedbet-com.gitbook.io/wickedbet-whitepaper/usdwik/tokenomics Купете WIK сега!

Токеномика и анализ на цената за WickedBet Casino (WIK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WickedBet Casino (WIK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 179.49K $ 179.49K $ 179.49K Общо предлагане: $ 69.50M $ 69.50M $ 69.50M Циркулиращо предлагане: $ 38.79M $ 38.79M $ 38.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 321.59K $ 321.59K $ 321.59K Рекорд за всички времена: $ 0.211205 $ 0.211205 $ 0.211205 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00307217 $ 0.00307217 $ 0.00307217 Текуща цена: $ 0.00462731 $ 0.00462731 $ 0.00462731 Научете повече за цената на WickedBet Casino (WIK)

Токеномика на WickedBet Casino (WIK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WickedBet Casino (WIK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WIK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WIK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WIK, разгледайте цената в реално време на токените WIK!

Прогноза за цената за WIK Искате ли да знаете какъв път може да поеме WIK? Нашата страница за прогноза за цената WIK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WIK сега!

