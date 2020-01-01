Токеномика на WibWob (WIBWOB) Открийте ключова информация за WibWob (WIBWOB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WibWob (WIBWOB) WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world. This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji. WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools. WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website. Официален уебсайт: https://www.wibwob.ai/ Купете WIBWOB сега!

Токеномика и анализ на цената за WibWob (WIBWOB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WibWob (WIBWOB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.27K $ 27.27K $ 27.27K Общо предлагане: $ 982.46M $ 982.46M $ 982.46M Циркулиращо предлагане: $ 982.46M $ 982.46M $ 982.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.27K $ 27.27K $ 27.27K Рекорд за всички времена: $ 0.01022897 $ 0.01022897 $ 0.01022897 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на WibWob (WIBWOB)

Токеномика на WibWob (WIBWOB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WibWob (WIBWOB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WIBWOB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WIBWOB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WIBWOB, разгледайте цената в реално време на токените WIBWOB!

Прогноза за цената за WIBWOB Искате ли да знаете какъв път може да поеме WIBWOB? Нашата страница за прогноза за цената WIBWOB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WIBWOB сега!

