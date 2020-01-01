Токеномика на WibeGram (WIBE) Открийте ключова информация за WibeGram (WIBE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WibeGram (WIBE) Your private, encrypted messenger. Protect your conversations with advanced security. Experience seamless, secure communication on Wibegram. Our encryption technology ensures your messages remain confidential, even in transit. Enjoy privacy-focused features like end-to-end encryption and self-destructing messages. Wibegram is designed to keep your conversations private and secure. Join the Wibegram community today and experience the future of messaging. Официален уебсайт: https://wibegram.com/ Бяла книга: https://wibegram.com/WhitePaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за WibeGram (WIBE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WibeGram (WIBE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 72.45K $ 72.45K $ 72.45K Общо предлагане: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Циркулиращо предлагане: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.34M $ 18.34M $ 18.34M Рекорд за всички времена: $ 3.25 $ 3.25 $ 3.25 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03997831 $ 0.03997831 $ 0.03997831 Текуща цена: $ 0.06113 $ 0.06113 $ 0.06113 Научете повече за цената на WibeGram (WIBE)

Токеномика на WibeGram (WIBE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WibeGram (WIBE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WIBE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WIBE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WIBE, разгледайте цената в реално време на токените WIBE!

