Информация за White Mountain Ermine (ERMINE) White Mountain Ermine is a charming ermine living in the snowy peaks of the Rocky Mountains. Known for her sleek, glossy white coat and bright, curious eyes, she has captured the hearts of many wildlife enthusiasts. In January 2025, this white ermine rose to fame as an Internet sensation when photos and videos of her frolicking in the snow went viral. Beloved for her playful demeanor, graceful movements, and adorable expressions, White Mountain Ermine has become a symbol of winter’s enchanting beauty. Официален уебсайт: https://erminesol.com/ Купете ERMINE сега!

Токеномика и анализ на цената за White Mountain Ermine (ERMINE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за White Mountain Ermine (ERMINE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.16K $ 8.16K $ 8.16K Общо предлагане: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M Циркулиращо предлагане: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.16K $ 8.16K $ 8.16K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на White Mountain Ermine (ERMINE)

Токеномика на White Mountain Ermine (ERMINE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на White Mountain Ermine (ERMINE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ERMINE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ERMINE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ERMINE, разгледайте цената в реално време на токените ERMINE!

Прогноза за цената за ERMINE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ERMINE? Нашата страница за прогноза за цената ERMINE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ERMINE сега!

