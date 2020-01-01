Токеномика на White Monster (WMSTER) Открийте ключова информация за White Monster (WMSTER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за White Monster (WMSTER) White Monster is the first energy drink meme coin on the Base chain inspired by the global cult of Monster Energy Ultra White, a zero-sugar favorite among gym bros and gamers. It's an onchain caffeine cult that represents the grind mentality and the collective drive to stay sharp and keep pushing forward. It’s more than just a token, it’s a lifestyle that encourages growth, strength, and excellence. Join us in redefining the future, one sip at a time. Официален уебсайт: https://whitemonsterbase.com/ Купете WMSTER сега!

Токеномика и анализ на цената за White Monster (WMSTER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за White Monster (WMSTER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 64.89K $ 64.89K $ 64.89K Общо предлагане: $ 799.98B $ 799.98B $ 799.98B Циркулиращо предлагане: $ 799.98B $ 799.98B $ 799.98B FDV (оценка при пълна реализация): $ 64.89K $ 64.89K $ 64.89K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на White Monster (WMSTER)

Токеномика на White Monster (WMSTER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на White Monster (WMSTER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WMSTER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WMSTER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WMSTER, разгледайте цената в реално време на токените WMSTER!

Прогноза за цената за WMSTER Искате ли да знаете какъв път може да поеме WMSTER? Нашата страница за прогноза за цената WMSTER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WMSTER сега!

