Токеномика на White Bike (BIKE)

Информация за White Bike (BIKE) My name is White Hustler. I am huge YouTube and Insta blogger. Join community and become hodler of $BIKE 🏍 to make big profits🤑 Let`s blow memecoin meta🔥 $BIKE is more than a meme. It’s a religion! A white bike, mud stains and footprints around it, and surprised neighbors with sand in their hands in the background It your $BIKE !!!! Are you looking for wealth and chicks? Then you are in the rights place with BIKE🏍 That's the feeling when I bought a real BIKE for $BIKE!! Официален уебсайт: https://www.instagram.com/_.white_hustler/ Купете BIKE сега!

Токеномика и анализ на цената за White Bike (BIKE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за White Bike (BIKE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.21K $ 6.21K $ 6.21K Общо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Циркулиращо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.21K $ 6.21K $ 6.21K Рекорд за всички времена: $ 0.00073345 $ 0.00073345 $ 0.00073345 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000546 $ 0.00000546 $ 0.00000546 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на White Bike (BIKE)

Токеномика на White Bike (BIKE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на White Bike (BIKE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BIKE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BIKE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BIKE, разгледайте цената в реално време на токените BIKE!

Прогноза за цената за BIKE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BIKE? Нашата страница за прогноза за цената BIKE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

