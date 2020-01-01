Токеномика на Whispers Of Decay ($DCAY)

Токеномика на Whispers Of Decay ($DCAY)

Открийте ключова информация за Whispers Of Decay ($DCAY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за Whispers Of Decay ($DCAY)

Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets.

Официален уебсайт:
https://www.dcay.info
Бяла книга:
https://drive.google.com/file/d/1Yv2JwKb_3HwkS-8zPDqKb-UGqSHMVeBj/view

Токеномика и анализ на цената за Whispers Of Decay ($DCAY)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Whispers Of Decay ($DCAY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 54.89K
$ 54.89K$ 54.89K
Общо предлагане:
$ 76.00M
$ 76.00M$ 76.00M
Циркулиращо предлагане:
$ 56.87M
$ 56.87M$ 56.87M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 73.36K
$ 73.36K$ 73.36K
Рекорд за всички времена:
$ 0.01317514
$ 0.01317514$ 0.01317514
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0
$ 0$ 0
Текуща цена:
$ 0.00096955
$ 0.00096955$ 0.00096955

Токеномика на Whispers Of Decay ($DCAY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Whispers Of Decay ($DCAY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой $DCAY токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой $DCAY токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на $DCAY, разгледайте цената в реално време на токените $DCAY!

Прогноза за цената за $DCAY

Искате ли да знаете какъв път може да поеме $DCAY? Нашата страница за прогноза за цената $DCAY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.