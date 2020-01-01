Токеномика на WHISP (WHISP) Открийте ключова информация за WHISP (WHISP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WHISP (WHISP) Web3 agents orchestration protocol that selects the most suitable agent for any given task and dynamically picks the best option from multiple agents in real-time, ensuring seamless and efficient execution of crypto operations. We see AI agents as the future of web3. Whispers is an open protocol that lets developers build, orchestrate, and embed AI agents making blockchain accessible for everyone. Официален уебсайт: https://whsprs.ai/ Бяла книга: https://whsprs.ai/docs Купете WHISP сега!

Токеномика и анализ на цената за WHISP (WHISP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WHISP (WHISP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 157.25K $ 157.25K $ 157.25K Общо предлагане: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Циркулиращо предлагане: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (оценка при пълна реализация): $ 157.25K $ 157.25K $ 157.25K Рекорд за всички времена: $ 0.03690163 $ 0.03690163 $ 0.03690163 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.000158 $ 0.000158 $ 0.000158 Научете повече за цената на WHISP (WHISP)

Токеномика на WHISP (WHISP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WHISP (WHISP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WHISP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WHISP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WHISP, разгледайте цената в реално време на токените WHISP!

Прогноза за цената за WHISP Искате ли да знаете какъв път може да поеме WHISP? Нашата страница за прогноза за цената WHISP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WHISP сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!