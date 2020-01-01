Токеномика на whinecoin (WHINECOIN) Открийте ключова информация за whinecoin (WHINECOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за whinecoin (WHINECOIN) $WhineCoin is a satirical meme token built to mock the never-ending whining in the crypto space — from influencers crying about rugs, Solana downtime, gas fees, to bagholders raging on X.WhineCoin is now more than a meme token — it is a cultural artifact reflecting the emotional volatility of crypto markets. While remaining true to its satirical roots, it has also emerged as a model for how humor, honesty, and self-awareness can drive organic growth in a space often dominated by hype and deception. We continue to innovate at the intersection of content, community, and culture, with plans to expand into interactive tools, NFTs, and creator collaborations — all powered by the same principle:The market may be irrational, but the whining is eternal. Официален уебсайт: https://whine-coin.com/ Бяла книга: https://whine-coin.com/whitepaper Купете WHINECOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за whinecoin (WHINECOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за whinecoin (WHINECOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 30.46K $ 30.46K $ 30.46K Общо предлагане: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Циркулиращо предлагане: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 30.46K $ 30.46K $ 30.46K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на whinecoin (WHINECOIN)

Токеномика на whinecoin (WHINECOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на whinecoin (WHINECOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WHINECOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WHINECOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WHINECOIN, разгледайте цената в реално време на токените WHINECOIN!

