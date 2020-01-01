Токеномика на Whine Coin (WHINE) Открийте ключова информация за Whine Coin (WHINE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Whine Coin (WHINE) Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding Официален уебсайт: https://whinecoin.com Купете WHINE сега!

Токеномика и анализ на цената за Whine Coin (WHINE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Whine Coin (WHINE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 824.60K $ 824.60K $ 824.60K Общо предлагане: $ 90.00B $ 90.00B $ 90.00B Циркулиращо предлагане: $ 90.00B $ 90.00B $ 90.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 824.60K $ 824.60K $ 824.60K Рекорд за всички времена: $ 0.0005343 $ 0.0005343 $ 0.0005343 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000714 $ 0.00000714 $ 0.00000714 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Whine Coin (WHINE)

Токеномика на Whine Coin (WHINE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Whine Coin (WHINE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WHINE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WHINE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WHINE, разгледайте цената в реално време на токените WHINE!

Прогноза за цената за WHINE Искате ли да знаете какъв път може да поеме WHINE? Нашата страница за прогноза за цената WHINE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WHINE сега!

