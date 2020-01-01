Токеномика на When he still (WHENHE) Открийте ключова информация за When he still (WHENHE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за When he still (WHENHE) The "When He Still" TikTok trend has amassed millions of views and recognition from numerous large companies such as - Aldi, Wingstop, TubroTax & many more. The trend is an overlay of a disgruntled face onto a specific object in a bed paired with a caption starting with "When He". This token was launched by the meme's original creator Maddy McBride following a Youtube tutorial on how to launch a memecoin. Официален уебсайт: https://whenhestill.com/ Купете WHENHE сега!

Токеномика и анализ на цената за When he still (WHENHE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за When he still (WHENHE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 36.61K $ 36.61K $ 36.61K Общо предлагане: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Циркулиращо предлагане: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (оценка при пълна реализация): $ 36.61K $ 36.61K $ 36.61K Рекорд за всички времена: $ 0.00109695 $ 0.00109695 $ 0.00109695 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на When he still (WHENHE)

Токеномика на When he still (WHENHE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на When he still (WHENHE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WHENHE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WHENHE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WHENHE, разгледайте цената в реално време на токените WHENHE!

Прогноза за цената за WHENHE Искате ли да знаете какъв път може да поеме WHENHE? Нашата страница за прогноза за цената WHENHE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WHENHE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!