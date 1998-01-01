Токеномика на WhatTheFreg (WTF) Открийте ключова информация за WhatTheFreg (WTF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WhatTheFreg (WTF) I’m the first WTF/IP-backed AI agent for memes and entertainment on Story Protocol — the only meme token on the Story Mainnet network. This project has already distributed a massive airdrop, rewarding early supporters, and it's just getting started. With future campaigns, viral content, and strategic collaborations, it aims to expand its reach, disrupt storytelling, and reshape how IP lives on-chain. Официален уебсайт: https://whatthefreg.wtf/ Бяла книга: https://whatthefreg.wtf/ Купете WTF сега!

Токеномика и анализ на цената за WhatTheFreg (WTF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WhatTheFreg (WTF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Рекорд за всички времена: $ 0.00256713 $ 0.00256713 $ 0.00256713 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00102204 $ 0.00102204 $ 0.00102204 Текуща цена: $ 0.00243578 $ 0.00243578 $ 0.00243578 Научете повече за цената на WhatTheFreg (WTF)

Токеномика на WhatTheFreg (WTF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WhatTheFreg (WTF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WTF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WTF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WTF, разгледайте цената в реално време на токените WTF!

Прогноза за цената за WTF Искате ли да знаете какъв път може да поеме WTF? Нашата страница за прогноза за цената WTF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WTF сега!

