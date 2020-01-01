Токеномика на Whatever Ape (WAPE) Открийте ключова информация за Whatever Ape (WAPE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Whatever Ape (WAPE) Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens. Официален уебсайт: https://whateverape.xyz/ Купете WAPE сега!

Токеномика и анализ на цената за Whatever Ape (WAPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Whatever Ape (WAPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.13K $ 15.13K $ 15.13K Общо предлагане: $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M Циркулиращо предлагане: $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.13K $ 15.13K $ 15.13K Рекорд за всички времена: $ 0.00240868 $ 0.00240868 $ 0.00240868 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000892 $ 0.00000892 $ 0.00000892 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Whatever Ape (WAPE)

Токеномика на Whatever Ape (WAPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Whatever Ape (WAPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WAPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WAPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WAPE, разгледайте цената в реално време на токените WAPE!

Прогноза за цената за WAPE Искате ли да знаете какъв път може да поеме WAPE? Нашата страница за прогноза за цената WAPE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

