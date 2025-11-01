Информация за цената за whatever (WHATEVER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00053795 $ 0.00053795 $ 0.00053795 24-часов нисък $ 0.00054962 $ 0.00054962 $ 0.00054962 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00053795$ 0.00053795 $ 0.00053795 24-часов висок $ 0.00054962$ 0.00054962 $ 0.00054962 Рекорд за всички времена $ 0.0026641$ 0.0026641 $ 0.0026641 Най-ниска цена $ 0.00051161$ 0.00051161 $ 0.00051161 Промяна на цената (1ч) +1.32% Промяна на цената (1д) +1.64% Промяна на цената (7д) +5.53% Промяна на цената (7д) +5.53%

Цената в реално време за whatever (WHATEVER) е$0.0005509. През последните 24 часа WHATEVER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00053795 до най-висока стойност $ 0.00054962, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WHATEVER е $ 0.0026641, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00051161.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WHATEVER има промяна от +1.32% за последния час, +1.64% за 24 часа и +5.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за whatever (WHATEVER)

Пазарна капитализация $ 549.83K$ 549.83K $ 549.83K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 549.83K$ 549.83K $ 549.83K Циркулиращо предлагане 999.96M 999.96M 999.96M Общо предлагане 999,955,584.763565 999,955,584.763565 999,955,584.763565

Текущата пазарна капитализация на whatever е $ 549.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WHATEVER е 999.96M, като общото предлагане е 999955584.763565. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 549.83K.