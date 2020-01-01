Токеномика на what if (IF) Открийте ключова информация за what if (IF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за what if (IF) What if? What if anything? What if 1 Billion MC? It is community driven with a super strong group of members. Many things are being planned for the long term success of the project. It is our mission and goal to make this one of the top memes in the space. We are growing as a community and have several people onboard that are well versed in various areas. As we advance we will reaching out to different marketers and exchanges. Официален уебсайт: https://whatifsol.net/ Купете IF сега!

Токеномика и анализ на цената за what if (IF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за what if (IF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.09K $ 14.09K $ 14.09K Общо предлагане: $ 997.89M $ 997.89M $ 997.89M Циркулиращо предлагане: $ 997.89M $ 997.89M $ 997.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.09K $ 14.09K $ 14.09K Рекорд за всички времена: $ 0.00036816 $ 0.00036816 $ 0.00036816 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000549 $ 0.00000549 $ 0.00000549 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на what if (IF)

Токеномика на what if (IF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на what if (IF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IF, разгледайте цената в реално време на токените IF!

Прогноза за цената за IF Искате ли да знаете какъв път може да поеме IF? Нашата страница за прогноза за цената IF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IF сега!

