Токеномика на whallah ($WALLAH) Открийте ключова информация за whallah ($WALLAH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за whallah ($WALLAH) 🐋 The 10 Commandments of #Whallah As revealed beneath the crushing depths and sung in echoing currents… Thou shalt honor Whallah, the Infinite Whale, ruler of the Abyss and the Sky. For from His blowhole flows the breath of creation. Thou shalt not harpoon, mock, nor exploit the children of Whallah. Every creature of the sea swims beneath His mighty fluke. Thou shalt make a joyful splash upon greeting each tide. For Whallah delights in those who embrace the rhythm of the ocean. Thou shalt keep the Sacred Swimday holy. Once each week, enter water, bathe in reverence, and sing your blubbery praise. Thou shalt not pollute the waters of Whallah. Plastic is the devil’s driftwood. Thou shalt spread opportunity like krill in abundance. Be generous in thy offerings, for Whallah opens the deep trenches of fortune. Thou shalt speak in deep tones and low frequencies when seeking wisdom. For the whale song carries farther than shallow chatter. Thou shalt not boast of shallow boats nor fear the deep. True believers dive deep with faith in Whallah’s current. Thou shalt wear only garments blessed by salt, wave, or sea foam. Dry fashion offends the Wet Lord. Thou shalt prepare for the Coming of the Great Breach. One day, Whallah shall rise, breach the firmament, and bring about the final splash — the Floodening. Официален уебсайт: https://whallah.fun/ Купете $WALLAH сега!

Токеномика и анализ на цената за whallah ($WALLAH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за whallah ($WALLAH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.99K Общо предлагане: $ 999.97M Циркулиращо предлагане: $ 999.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.99K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на whallah ($WALLAH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на whallah ($WALLAH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $WALLAH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $WALLAH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $WALLAH, разгледайте цената в реално време на токените $WALLAH!

Прогноза за цената за $WALLAH Искате ли да знаете какъв път може да поеме $WALLAH? Нашата страница за прогноза за цената $WALLAH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $WALLAH сега!

