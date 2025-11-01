Информация за цената за WhaleAI (WHAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.167174 $ 0.167174 $ 0.167174 24-часов нисък $ 0.188071 $ 0.188071 $ 0.188071 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.167174$ 0.167174 $ 0.167174 24-часов висок $ 0.188071$ 0.188071 $ 0.188071 Рекорд за всички времена $ 0.532364$ 0.532364 $ 0.532364 Най-ниска цена $ 0.068646$ 0.068646 $ 0.068646 Промяна на цената (1ч) -0.62% Промяна на цената (1д) +9.34% Промяна на цената (7д) +30.70% Промяна на цената (7д) +30.70%

Цената в реално време за WhaleAI (WHAI) е$0.183627. През последните 24 часа WHAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.167174 до най-висока стойност $ 0.188071, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WHAI е $ 0.532364, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.068646.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WHAI има промяна от -0.62% за последния час, +9.34% за 24 часа и +30.70% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WhaleAI (WHAI)

Пазарна капитализация $ 183.52K$ 183.52K $ 183.52K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 183.52K$ 183.52K $ 183.52K Циркулиращо предлагане 1.00M 1.00M 1.00M Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на WhaleAI е $ 183.52K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WHAI е 1.00M, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 183.52K.