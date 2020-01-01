Токеномика на WHALE (WHALE) Открийте ключова информация за WHALE (WHALE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WHALE (WHALE) WHALE is the omni-versal membership club for the natively digital, focused on immersing our WHALE Members in the renaissance of digital art and culture. Powered by the club's native social token, $WHALE, and the club treasury, the WHALE Vault, WHALE delivers physical and metaversal content, information and experiences for a new generation of digital enthusiasts. Established in 2020 by the pseudonymous WhaleShark, WHALE boasts over 25,000 members worldwide, all focused on the longer term discussion and immersion of Web 3 and the revolution of true digital asset scarcity, ownership and management. WHALE has emerged as the largest social token community in the world funded by the most valuable collection of NFTs in the world. Areas of focus include: Digital Art Digital Photography Digital Music Decentralised Gaming Metaverse Join the better and longer term discussion about NFTs with WHALE across our social media channels: Discord.gg/WHALE Twitter.com/ WHALEMembers https://whale.me/ Официален уебсайт: https://whale.me/ Купете WHALE сега!

Токеномика и анализ на цената за WHALE (WHALE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WHALE (WHALE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.17M $ 6.17M $ 6.17M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.17M $ 6.17M $ 6.17M Рекорд за всички времена: $ 52.37 $ 52.37 $ 52.37 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.617612 $ 0.617612 $ 0.617612 Научете повече за цената на WHALE (WHALE)

Токеномика на WHALE (WHALE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WHALE (WHALE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WHALE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WHALE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WHALE, разгледайте цената в реално време на токените WHALE!

Прогноза за цената за WHALE Искате ли да знаете какъв път може да поеме WHALE? Нашата страница за прогноза за цената WHALE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WHALE сега!

