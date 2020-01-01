Токеномика на Whale Intel (WINT) Открийте ключова информация за Whale Intel (WINT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Whale Intel (WINT) WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations Full coverage of the Virtuals Ecosystem

Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets.

Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets.

Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends. Официален уебсайт: https://whaleintel.ai/

Токеномика и анализ на цената за Whale Intel (WINT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Whale Intel (WINT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 408.76K $ 408.76K $ 408.76K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 286.19M $ 286.19M $ 286.19M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Рекорд за всички времена: $ 0.019375 $ 0.019375 $ 0.019375 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0014283 $ 0.0014283 $ 0.0014283 Научете повече за цената на Whale Intel (WINT)

Токеномика на Whale Intel (WINT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Whale Intel (WINT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WINT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WINT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WINT, разгледайте цената в реално време на токените WINT!

Прогноза за цената за WINT Искате ли да знаете какъв път може да поеме WINT? Нашата страница за прогноза за цената WINT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WINT сега!

