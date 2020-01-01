Токеномика на Whale Ecosystem (WHALE) Открийте ключова информация за Whale Ecosystem (WHALE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Whale Ecosystem (WHALE) The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic Официален уебсайт: https://sonicwhale.ai Купете WHALE сега!

Токеномика и анализ на цената за Whale Ecosystem (WHALE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Whale Ecosystem (WHALE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 295.64K Общо предлагане: $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 21.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 295.64K Рекорд за всички времена: $ 0.245688 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01153005 Текуща цена: $ 0.01404841 Научете повече за цената на Whale Ecosystem (WHALE)

Токеномика на Whale Ecosystem (WHALE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Whale Ecosystem (WHALE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WHALE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WHALE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WHALE, разгледайте цената в реално време на токените WHALE!

Прогноза за цената за WHALE Искате ли да знаете какъв път може да поеме WHALE? Нашата страница за прогноза за цената WHALE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WHALE сега!

