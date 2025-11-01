Информация за цената за WeWay (WWY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.080202$ 0.080202 $ 0.080202 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.00% Промяна на цената (1д) -0.31% Промяна на цената (7д) +1.14% Промяна на цената (7д) +1.14%

Цената в реално време за WeWay (WWY) е--. През последните 24 часа WWY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WWY е $ 0.080202, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WWY има промяна от +0.00% за последния час, -0.31% за 24 часа и +1.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WeWay (WWY)

Пазарна капитализация $ 86.81K$ 86.81K $ 86.81K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 89.13K$ 89.13K $ 89.13K Циркулиращо предлагане 6.82B 6.82B 6.82B Общо предлагане 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

Текущата пазарна капитализация на WeWay е $ 86.81K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WWY е 6.82B, като общото предлагане е 6999999999.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 89.13K.