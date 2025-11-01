Информация за цената за WestTech Security Token (WST) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.085558$ 0.085558 $ 0.085558 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за WestTech Security Token (WST) е--. През последните 24 часа WST се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WST е $ 0.085558, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WST има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WestTech Security Token (WST)

Пазарна капитализация $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K Циркулиращо предлагане 22.72M 22.72M 22.72M Общо предлагане 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на WestTech Security Token е $ 6.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WST е 22.72M, като общото предлагане е 150000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 43.14K.