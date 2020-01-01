Токеномика на Welshare Health Token (WEL) Открийте ключова информация за Welshare Health Token (WEL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Welshare Health Token (WEL) Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers. Официален уебсайт: https://www.welshare.health/ Бяла книга: https://whitepaper.welshare.health/ Купете WEL сега!

Токеномика и анализ на цената за Welshare Health Token (WEL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Welshare Health Token (WEL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 613.79K $ 613.79K $ 613.79K Общо предлагане: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Циркулиращо предлагане: $ 245.74M $ 245.74M $ 245.74M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.24M $ 6.24M $ 6.24M Рекорд за всички времена: $ 0.146838 $ 0.146838 $ 0.146838 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00175715 $ 0.00175715 $ 0.00175715 Текуща цена: $ 0.00249759 $ 0.00249759 $ 0.00249759 Научете повече за цената на Welshare Health Token (WEL)

Токеномика на Welshare Health Token (WEL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Welshare Health Token (WEL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WEL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WEL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WEL, разгледайте цената в реално време на токените WEL!

Прогноза за цената за WEL Искате ли да знаете какъв път може да поеме WEL? Нашата страница за прогноза за цената WEL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WEL сега!

