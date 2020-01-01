Токеномика на Weird Medieval Memes (WMM)
Weird Medieval Memes is an AI Medieval Meme Generator that anyone can use, made by Fab1an (Slop creator). Ran as a CTO, WMM has a vibrant community sharing the very best medieval memes.
Welcome to the Medieval Ages, where AI Medieval Memes have taken hold on everyones captivation. Created by Fab1an, this AI Medieval Meme Generator has become more than just a tool, it's a community that care about generating and sharing hilarious medieval memes.
Токеномика и анализ на цената за Weird Medieval Memes (WMM)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Weird Medieval Memes (WMM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Weird Medieval Memes (WMM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Weird Medieval Memes (WMM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой WMM токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой WMM токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на WMM, разгледайте цената в реално време на токените WMM!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.