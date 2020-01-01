Токеномика на Weird Medieval Memes (WMM) Открийте ключова информация за Weird Medieval Memes (WMM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Weird Medieval Memes (WMM) Weird Medieval Memes is an AI Medieval Meme Generator that anyone can use, made by Fab1an (Slop creator). Ran as a CTO, WMM has a vibrant community sharing the very best medieval memes. Welcome to the Medieval Ages, where AI Medieval Memes have taken hold on everyones captivation. Created by Fab1an, this AI Medieval Meme Generator has become more than just a tool, it's a community that care about generating and sharing hilarious medieval memes. Официален уебсайт: https://www.medievalmemes.ai Купете WMM сега!

Токеномика и анализ на цената за Weird Medieval Memes (WMM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Weird Medieval Memes (WMM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 236.88K $ 236.88K $ 236.88K Общо предлагане: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Циркулиращо предлагане: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 236.88K $ 236.88K $ 236.88K Рекорд за всички времена: $ 0.02825946 $ 0.02825946 $ 0.02825946 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0001162 $ 0.0001162 $ 0.0001162 Текуща цена: $ 0.00023831 $ 0.00023831 $ 0.00023831 Научете повече за цената на Weird Medieval Memes (WMM)

Токеномика на Weird Medieval Memes (WMM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Weird Medieval Memes (WMM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WMM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WMM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WMM, разгледайте цената в реално време на токените WMM!

Прогноза за цената за WMM Искате ли да знаете какъв път може да поеме WMM? Нашата страница за прогноза за цената WMM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WMM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!