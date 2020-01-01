Токеномика на Weedcoin (WEEDCOIN) Открийте ключова информация за Weedcoin (WEEDCOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Weedcoin (WEEDCOIN) A project grown out of the community's love and passion for the weed culture. Launched around early 2025, $weedcoin, “Like Bitcoin but way higher,” emphasizes its alignment with cannabis culture and a laid-back vibe. Unlike other Weed communities, this project leans heavily into community engagement over technical utility, aiming to build a “stoner community” through social media presence and decentralized governance. We also aim to focus on onboarding web2 businesses and users onto web3 through the token. Официален уебсайт: https://weedcoinog.com/ Бяла книга: https://weedcoinog.com/ Купете WEEDCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Weedcoin (WEEDCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Weedcoin (WEEDCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 268.02K $ 268.02K $ 268.02K Общо предлагане: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Циркулиращо предлагане: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 268.02K $ 268.02K $ 268.02K Рекорд за всички времена: $ 0.00271639 $ 0.00271639 $ 0.00271639 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00026813 $ 0.00026813 $ 0.00026813 Научете повече за цената на Weedcoin (WEEDCOIN)

Токеномика на Weedcoin (WEEDCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Weedcoin (WEEDCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WEEDCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WEEDCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WEEDCOIN, разгледайте цената в реално време на токените WEEDCOIN!

Прогноза за цената за WEEDCOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме WEEDCOIN? Нашата страница за прогноза за цената WEEDCOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WEEDCOIN сега!

