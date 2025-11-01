Информация за цената за Websync (WEBS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Най-ниска цена $ 0.00901109$ 0.00901109 $ 0.00901109 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Websync (WEBS) е$0.00960146. През последните 24 часа WEBS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WEBS е $ 1.49, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00901109.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WEBS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Websync (WEBS)

Пазарна капитализация $ 8.43K$ 8.43K $ 8.43K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Циркулиращо предлагане 878.51K 878.51K 878.51K Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Websync е $ 8.43K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WEBS е 878.51K, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.60K.