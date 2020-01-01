Токеномика на Weblume AI (WLAI) Открийте ключова информация за Weblume AI (WLAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Weblume AI (WLAI) Weblume AI is an AI-powered platform that radically simplifies website, smart contract, and dApp creation. Developing blockchain apps, websites, or smart contracts traditionally requires deep technical knowledge, significant time investment, and/or substantial financial resources. This complexity often deters innovators and entrepreneurs from exploring blockchain solutions. By automating design, code, and smart contract deployment, it removes technical barriers, slashes development time, and lowers costs. Weblume's vision is to democratize blockchain and web developmnt, empowering anyone, regardless of skill level, to build for the decentralized web - zero coding skills required. Официален уебсайт: https://www.weblume.ai/ Купете WLAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Weblume AI (WLAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Weblume AI (WLAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 326.73K $ 326.73K $ 326.73K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 326.73K $ 326.73K $ 326.73K Рекорд за всички времена: $ 0.074951 $ 0.074951 $ 0.074951 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01035367 $ 0.01035367 $ 0.01035367 Текуща цена: $ 0.03264381 $ 0.03264381 $ 0.03264381 Научете повече за цената на Weblume AI (WLAI)

Токеномика на Weblume AI (WLAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Weblume AI (WLAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WLAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WLAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WLAI, разгледайте цената в реално време на токените WLAI!

Прогноза за цената за WLAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме WLAI? Нашата страница за прогноза за цената WLAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WLAI сега!

