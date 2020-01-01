Токеномика на Web3 Whales (W3W) Открийте ключова информация за Web3 Whales (W3W), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Web3 Whales (W3W) What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits. Официален уебсайт: https://www.web3whales.app Бяла книга: https://web3whales.gitbook.io/whitepaper Купете W3W сега!

Токеномика и анализ на цената за Web3 Whales (W3W) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Web3 Whales (W3W), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Общо предлагане: $ 94.39M $ 94.39M $ 94.39M Циркулиращо предлагане: $ 93.58M $ 93.58M $ 93.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Рекорд за всички времена: $ 0.087176 $ 0.087176 $ 0.087176 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00563945 $ 0.00563945 $ 0.00563945 Текуща цена: $ 0.01096101 $ 0.01096101 $ 0.01096101 Научете повече за цената на Web3 Whales (W3W)

Токеномика на Web3 Whales (W3W): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Web3 Whales (W3W) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой W3W токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой W3W токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на W3W, разгледайте цената в реално време на токените W3W!

