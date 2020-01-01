Токеномика на We Will Huddle (HUDDLE) Открийте ключова информация за We Will Huddle (HUDDLE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за We Will Huddle (HUDDLE) $Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem. Официален уебсайт: https://huddle.is Купете HUDDLE сега!

Токеномика и анализ на цената за We Will Huddle (HUDDLE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за We Will Huddle (HUDDLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 253.74K Общо предлагане: $ 990.98M Циркулиращо предлагане: $ 990.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 253.74K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00025761

Токеномика на We Will Huddle (HUDDLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на We Will Huddle (HUDDLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HUDDLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HUDDLE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HUDDLE, разгледайте цената в реално време на токените HUDDLE!

