Информация за цената за We Love Legs (LEGS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00007249 $ 0.00007249 $ 0.00007249 24-часов нисък $ 0.00007563 $ 0.00007563 $ 0.00007563 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00007249$ 0.00007249 $ 0.00007249 24-часов висок $ 0.00007563$ 0.00007563 $ 0.00007563 Рекорд за всички времена $ 0.00076242$ 0.00076242 $ 0.00076242 Най-ниска цена $ 0.00005467$ 0.00005467 $ 0.00005467 Промяна на цената (1ч) -0.69% Промяна на цената (1д) +0.36% Промяна на цената (7д) -13.95% Промяна на цената (7д) -13.95%

Цената в реално време за We Love Legs (LEGS) е$0.0000742. През последните 24 часа LEGS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007249 до най-висока стойност $ 0.00007563, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LEGS е $ 0.00076242, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005467.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LEGS има промяна от -0.69% за последния час, +0.36% за 24 часа и -13.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за We Love Legs (LEGS)

Пазарна капитализация $ 74.45K$ 74.45K $ 74.45K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 74.45K$ 74.45K $ 74.45K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на We Love Legs е $ 74.45K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LEGS е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 74.45K.