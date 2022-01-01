Токеномика на We love Boobs (BOOBS) Открийте ключова информация за We love Boobs (BOOBS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за We love Boobs (BOOBS) A community-driven memecoin dedicated to breast cancer awareness and support. In 2022, there were around 2.3 million women diagnosed with breast cancer and 666,000 deaths globally,We decided to spread awarness about Breast cancer using $BOOBS token in fun way, Today memecoin is used only for making high returns but we are using this to spread awarness about BREAST CANCER, More you buy this more people talk about $BOOBS and our motive behind launching this token Официален уебсайт: https://weloveboobs.xyz Купете BOOBS сега!

Токеномика и анализ на цената за We love Boobs (BOOBS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за We love Boobs (BOOBS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.84K Общо предлагане: $ 999.60M Циркулиращо предлагане: $ 999.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.84K Рекорд за всички времена: $ 0.00022307 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001657 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на We love Boobs (BOOBS)

Токеномика на We love Boobs (BOOBS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на We love Boobs (BOOBS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOOBS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOOBS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOOBS, разгледайте цената в реално време на токените BOOBS!

Прогноза за цената за BOOBS Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOOBS? Нашата страница за прогноза за цената BOOBS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOOBS сега!

