Информация за цената за Waveform by Virtuals (WAVE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00506546 24-часов висок $ 0.00581714 Рекорд за всички времена $ 0.01712062 Най-ниска цена $ 0.00486369 Промяна на цената (1ч) +0.60% Промяна на цената (1д) +7.37% Промяна на цената (7д) -21.40%

Цената в реално време за Waveform by Virtuals (WAVE) е$0.00547781. През последните 24 часа WAVE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00506546 до най-висока стойност $ 0.00581714, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAVE е $ 0.01712062, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00486369.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAVE има промяна от +0.60% за последния час, +7.37% за 24 часа и -21.40% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Waveform by Virtuals (WAVE)

Пазарна капитализация $ 5.48M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.48M Циркулиращо предлагане 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Waveform by Virtuals е $ 5.48M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAVE е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.48M.