Информация за цената за WaterMinder (WMDR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00028131 $ 0.00028131 $ 0.00028131 24-часов нисък $ 0.00034892 $ 0.00034892 $ 0.00034892 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00028131$ 0.00028131 $ 0.00028131 24-часов висок $ 0.00034892$ 0.00034892 $ 0.00034892 Рекорд за всички времена $ 0.00259935$ 0.00259935 $ 0.00259935 Най-ниска цена $ 0.00015908$ 0.00015908 $ 0.00015908 Промяна на цената (1ч) +5.71% Промяна на цената (1д) +4.94% Промяна на цената (7д) +45.18% Промяна на цената (7д) +45.18%

Цената в реално време за WaterMinder (WMDR) е$0.0003194. През последните 24 часа WMDR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00028131 до най-висока стойност $ 0.00034892, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WMDR е $ 0.00259935, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00015908.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WMDR има промяна от +5.71% за последния час, +4.94% за 24 часа и +45.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WaterMinder (WMDR)

Пазарна капитализация $ 319.36K$ 319.36K $ 319.36K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 319.36K$ 319.36K $ 319.36K Циркулиращо предлагане 999.96M 999.96M 999.96M Общо предлагане 999,960,846.31832 999,960,846.31832 999,960,846.31832

Текущата пазарна капитализация на WaterMinder е $ 319.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WMDR е 999.96M, като общото предлагане е 999960846.31832. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 319.36K.