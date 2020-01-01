Токеномика на WATER Coin (WATER) Открийте ключова информация за WATER Coin (WATER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WATER Coin (WATER) Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity. $WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing). FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens. Официален уебсайт: https://watercoin.wtf/ Бяла книга: https://wiki.watercoin.wtf/welcome Купете WATER сега!

Токеномика и анализ на цената за WATER Coin (WATER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WATER Coin (WATER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 782.03K $ 782.03K $ 782.03K Общо предлагане: $ 73.11B $ 73.11B $ 73.11B Циркулиращо предлагане: $ 73.11B $ 73.11B $ 73.11B FDV (оценка при пълна реализация): $ 782.03K $ 782.03K $ 782.03K Рекорд за всички времена: $ 0.00277966 $ 0.00277966 $ 0.00277966 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на WATER Coin (WATER)

Токеномика на WATER Coin (WATER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WATER Coin (WATER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WATER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WATER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WATER, разгледайте цената в реално време на токените WATER!

Прогноза за цената за WATER Искате ли да знаете какъв път може да поеме WATER? Нашата страница за прогноза за цената WATER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WATER сега!

