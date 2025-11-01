Информация за цената за WATCHDOGS (WATCH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0001647$ 0.0001647 $ 0.0001647 Най-ниска цена $ 0.00003076$ 0.00003076 $ 0.00003076 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -4.87% Промяна на цената (7д) -4.87%

Цената в реално време за WATCHDOGS (WATCH) е$0.00003156. През последните 24 часа WATCH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WATCH е $ 0.0001647, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003076.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WATCH има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -4.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WATCHDOGS (WATCH)

Пазарна капитализация $ 31.56K$ 31.56K $ 31.56K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 31.56K$ 31.56K $ 31.56K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на WATCHDOGS е $ 31.56K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WATCH е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 31.56K.