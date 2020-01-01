Токеномика на Warped Games (WARPED) Открийте ключова информация за Warped Games (WARPED), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Warped Games (WARPED) What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include: -Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership. -Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe. -Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles. -Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more. $WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration. What are the key features of Warped Universe? -Interconnected Gameplay Across Multiple Genres -Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences -Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction -Community-Guided Development and Collaborative Storytelling Официален уебсайт: https://warped.games/ Бяла книга: https://wp.warped.games/ Купете WARPED сега!

Токеномика и анализ на цената за Warped Games (WARPED) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Warped Games (WARPED), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 6.94B $ 6.94B $ 6.94B FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.35M $ 6.35M $ 6.35M Рекорд за всички времена: $ 0.0033147 $ 0.0033147 $ 0.0033147 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00030263 $ 0.00030263 $ 0.00030263 Текуща цена: $ 0.00063456 $ 0.00063456 $ 0.00063456 Научете повече за цената на Warped Games (WARPED)

Токеномика на Warped Games (WARPED): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Warped Games (WARPED) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WARPED токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WARPED токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WARPED, разгледайте цената в реално време на токените WARPED!

Прогноза за цената за WARPED Искате ли да знаете какъв път може да поеме WARPED? Нашата страница за прогноза за цената WARPED съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WARPED сега!

