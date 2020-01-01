Токеномика на WarpBeam (WPLAY) Открийте ключова информация за WarpBeam (WPLAY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WarpBeam (WPLAY) The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers. Официален уебсайт: https://warpbeam.io Бяла книга: https://github.com/warpbeam/press/blob/main/whitepaper.pdf Купете WPLAY сега!

Токеномика и анализ на цената за WarpBeam (WPLAY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WarpBeam (WPLAY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.31K $ 11.31K $ 11.31K Общо предлагане: $ 365.00M $ 365.00M $ 365.00M Циркулиращо предлагане: $ 36.50M $ 36.50M $ 36.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 113.11K $ 113.11K $ 113.11K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00030988 $ 0.00030988 $ 0.00030988 Научете повече за цената на WarpBeam (WPLAY)

Токеномика на WarpBeam (WPLAY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WarpBeam (WPLAY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WPLAY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WPLAY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WPLAY, разгледайте цената в реално време на токените WPLAY!

