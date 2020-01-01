Токеномика на Warlords of Solana (WLOS) Открийте ключова информация за Warlords of Solana (WLOS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Warlords of Solana (WLOS) WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release. Официален уебсайт: https://wlos.dev Бяла книга: https://docs.wlos.dev Купете WLOS сега!

Токеномика и анализ на цената за Warlords of Solana (WLOS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Warlords of Solana (WLOS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.03K $ 7.03K $ 7.03K Общо предлагане: $ 96.62K $ 96.62K $ 96.62K Циркулиращо предлагане: $ 96.62K $ 96.62K $ 96.62K FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.03K $ 7.03K $ 7.03K Рекорд за всички времена: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.055387 $ 0.055387 $ 0.055387 Текуща цена: $ 0.072762 $ 0.072762 $ 0.072762 Научете повече за цената на Warlords of Solana (WLOS)

Токеномика на Warlords of Solana (WLOS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Warlords of Solana (WLOS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WLOS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WLOS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WLOS, разгледайте цената в реално време на токените WLOS!

Прогноза за цената за WLOS Искате ли да знаете какъв път може да поеме WLOS? Нашата страница за прогноза за цената WLOS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WLOS сега!

