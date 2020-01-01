Токеномика на War of Meme (WOME) Открийте ключова информация за War of Meme (WOME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за War of Meme (WOME) Wome.fun is an Agar.io version built on Solana to offer players a unique & fun way of making money in a fair field. It bridges the gap between NFTs, memes & gaming. Pick a Meme/NFT as a Skin, Wage Your Sol and May The Best Win. Team up, enjoy the fight on the field, because anything can change in one game ! You are 1 click away from being able to join a game, and you don't need to connect a wallet for it as you can play as invite anytime. The mechanics are very easy as well, you can whether split with Space or feed others with W. And the map is static, holding viruses or food to eat. The goal is to grow as big as possible and to dominate the leaderboard. Официален уебсайт: https://wome.fun Бяла книга: https://docs.wome.fun Купете WOME сега!

Токеномика и анализ на цената за War of Meme (WOME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за War of Meme (WOME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.58K $ 9.58K $ 9.58K Общо предлагане: $ 997.28M $ 997.28M $ 997.28M Циркулиращо предлагане: $ 967.21M $ 967.21M $ 967.21M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.87K $ 9.87K $ 9.87K Рекорд за всички времена: $ 0.00111565 $ 0.00111565 $ 0.00111565 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на War of Meme (WOME)

Токеномика на War of Meme (WOME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на War of Meme (WOME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WOME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WOME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WOME, разгледайте цената в реално време на токените WOME!

Прогноза за цената за WOME Искате ли да знаете какъв път може да поеме WOME? Нашата страница за прогноза за цената WOME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WOME сега!

