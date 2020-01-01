Токеномика на WAP (WAP) Открийте ключова информация за WAP (WAP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WAP (WAP) Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single. $WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots. Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one! Официален уебсайт: https://www.wapcoin.wtf/ Купете WAP сега!

Токеномика и анализ на цената за WAP (WAP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WAP (WAP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 93.90K Общо предлагане: $ 999.68M Циркулиращо предлагане: $ 999.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 93.90K Рекорд за всички времена: $ 0.03862221 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на WAP (WAP)

Токеномика на WAP (WAP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WAP (WAP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WAP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WAP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WAP, разгледайте цената в реално време на токените WAP!

Прогноза за цената за WAP Искате ли да знаете какъв път може да поеме WAP? Нашата страница за прогноза за цената WAP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WAP сега!

