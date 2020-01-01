Токеномика на Wanna Bot (WANNA) Открийте ключова информация за Wanna Bot (WANNA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wanna Bot (WANNA) Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi Официален уебсайт: http://wanna.bot/ Бяла книга: https://docs.wanna.bot/ Купете WANNA сега!

Токеномика и анализ на цената за Wanna Bot (WANNA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wanna Bot (WANNA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 242.29K $ 242.29K $ 242.29K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 18.85M $ 18.85M $ 18.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Рекорд за всички времена: $ 0.061015 $ 0.061015 $ 0.061015 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0079968 $ 0.0079968 $ 0.0079968 Текуща цена: $ 0.01285294 $ 0.01285294 $ 0.01285294 Научете повече за цената на Wanna Bot (WANNA)

Токеномика на Wanna Bot (WANNA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wanna Bot (WANNA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WANNA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WANNA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WANNA, разгледайте цената в реално време на токените WANNA!

Прогноза за цената за WANNA Искате ли да знаете какъв път може да поеме WANNA? Нашата страница за прогноза за цената WANNA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WANNA сега!

