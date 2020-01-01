Токеномика на Wanaka Farm (WANA) Открийте ключова информация за Wanaka Farm (WANA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wanaka Farm (WANA) Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto. Официален уебсайт: https://wanakafarm.com/ Купете WANA сега!

Токеномика и анализ на цената за Wanaka Farm (WANA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wanaka Farm (WANA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 489.26K $ 489.26K $ 489.26K Общо предлагане: $ 499.96M $ 499.96M $ 499.96M Циркулиращо предлагане: $ 173.52M $ 173.52M $ 173.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Рекорд за всички времена: $ 6.15 $ 6.15 $ 6.15 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00270808 $ 0.00270808 $ 0.00270808 Текуща цена: $ 0.00281605 $ 0.00281605 $ 0.00281605 Научете повече за цената на Wanaka Farm (WANA)

Токеномика на Wanaka Farm (WANA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wanaka Farm (WANA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WANA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WANA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WANA, разгледайте цената в реално време на токените WANA!

Прогноза за цената за WANA Искате ли да знаете какъв път може да поеме WANA? Нашата страница за прогноза за цената WANA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WANA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!