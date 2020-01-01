Токеномика на Wally (WALLY) Открийте ключова информация за Wally (WALLY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wally (WALLY) We are Team Wally, and since November 1st, we've been tirelessly building Wally as CTO, day and night! Our vision is ambitious, and we are determined to achieve it without compromise. One of our primary goals is to establish an investment pool for our holders. This pool will directly support the Pnut Farm—a vibrant and nurturing home where Wally and his animal friends thrive. The funds raised will ensure the well-being of these animals, providing them with proper care and nourishment. Beyond this, we are committed to significant marketing initiatives and creating an enchanting and impactful social media presence. Our journey is just beginning, and we can’t wait to bring these dreams to life with your support! Официален уебсайт: https://www.wallycto.com/ Купете WALLY сега!

Токеномика и анализ на цената за Wally (WALLY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wally (WALLY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 35.34K $ 35.34K $ 35.34K Общо предлагане: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Циркулиращо предлагане: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 35.34K $ 35.34K $ 35.34K Рекорд за всички времена: $ 0.01545245 $ 0.01545245 $ 0.01545245 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Wally (WALLY)

Токеномика на Wally (WALLY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wally (WALLY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WALLY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WALLY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WALLY, разгледайте цената в реално време на токените WALLY!

Прогноза за цената за WALLY Искате ли да знаете какъв път може да поеме WALLY? Нашата страница за прогноза за цената WALLY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WALLY сега!

