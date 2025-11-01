Информация за цената за Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00132264$ 0.00132264 $ 0.00132264 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.72% Промяна на цената (1д) +10.44% Промяна на цената (7д) +43.09% Промяна на цената (7д) +43.09%

Цената в реално време за Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) е--. През последните 24 часа WAKEAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAKEAI е $ 0.00132264, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAKEAI има промяна от +1.72% за последния час, +10.44% за 24 часа и +43.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Пазарна капитализация $ 272.50K$ 272.50K $ 272.50K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 419.23K$ 419.23K $ 419.23K Циркулиращо предлагане 650.00M 650.00M 650.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Wakehacker by Virtuals е $ 272.50K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAKEAI е 650.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 419.23K.