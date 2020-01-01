Токеномика на Waka Flocka (FLOCKA)
Информация за Waka Flocka (FLOCKA)
Waka Flocka $FLOCKA is a revolutionary crypto token launched by the iconic rapper Waka Flocka Flame on the Solana blockchain. Designed to merge music, entertainment, and decentralized finance, $FLOCKA offers fans exclusive access to Waka's world, including early music releases, VIP concert tickets, and special merchandise. Join the $FLOCKA community and be part of a groundbreaking movement led by one of the most influential artists in the industry.
Токеномика и анализ на цената за Waka Flocka (FLOCKA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Waka Flocka (FLOCKA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Waka Flocka (FLOCKA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Waka Flocka (FLOCKA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой FLOCKA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой FLOCKA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLOCKA, разгледайте цената в реално време на токените FLOCKA!
Прогноза за цената за FLOCKA
Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLOCKA? Нашата страница за прогноза за цената FLOCKA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.