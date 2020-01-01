Токеномика на Waggle Network (WAG) Открийте ключова информация за Waggle Network (WAG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Waggle Network (WAG) Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering. Официален уебсайт: https://waggle.network/ Купете WAG сега!

Токеномика и анализ на цената за Waggle Network (WAG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Waggle Network (WAG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.15K $ 2.15K $ 2.15K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 7.25M $ 7.25M $ 7.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.63K $ 29.63K $ 29.63K Рекорд за всички времена: $ 3.67 $ 3.67 $ 3.67 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00029631 $ 0.00029631 $ 0.00029631 Научете повече за цената на Waggle Network (WAG)

Токеномика на Waggle Network (WAG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Waggle Network (WAG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WAG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WAG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WAG, разгледайте цената в реално време на токените WAG!

Прогноза за цената за WAG Искате ли да знаете какъв път може да поеме WAG? Нашата страница за прогноза за цената WAG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WAG сега!

