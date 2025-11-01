Информация за цената за WagerFi (WAGER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00044 $ 0.00044 $ 0.00044 24-часов нисък $ 0.00055321 $ 0.00055321 $ 0.00055321 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00044$ 0.00044 $ 0.00044 24-часов висок $ 0.00055321$ 0.00055321 $ 0.00055321 Рекорд за всички времена $ 0.00089074$ 0.00089074 $ 0.00089074 Най-ниска цена $ 0.00007926$ 0.00007926 $ 0.00007926 Промяна на цената (1ч) +0.87% Промяна на цената (1д) +2.70% Промяна на цената (7д) -24.51% Промяна на цената (7д) -24.51%

Цената в реално време за WagerFi (WAGER) е$0.00053834. През последните 24 часа WAGER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00044 до най-висока стойност $ 0.00055321, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WAGER е $ 0.00089074, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007926.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WAGER има промяна от +0.87% за последния час, +2.70% за 24 часа и -24.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WagerFi (WAGER)

Пазарна капитализация $ 536.22K$ 536.22K $ 536.22K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 536.22K$ 536.22K $ 536.22K Циркулиращо предлагане 996.06M 996.06M 996.06M Общо предлагане 996,056,817.828137 996,056,817.828137 996,056,817.828137

Текущата пазарна капитализация на WagerFi е $ 536.22K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WAGER е 996.06M, като общото предлагане е 996056817.828137. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 536.22K.