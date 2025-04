Какво е WADU (WADU)

We’re all about honoring Waduhek’s spirit with a project as unpredictable and entertaining as he was. If you’re ready to bring Waduhek back to life and have some fun, WADU Coin is where you belong. Let’s Make WADU Great Again on the KASPA network. We want WADU to bring joy and positive vibes to the Kaspa ecosystem by cultivating our members to help and promote the Kaspa network to the masses and having a strong community that support KASPA as a whole.

