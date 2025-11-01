Информация за цената за WachAI (WACH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00253244 $ 0.00253244 $ 0.00253244 24-часов нисък $ 0.00375855 $ 0.00375855 $ 0.00375855 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00253244$ 0.00253244 $ 0.00253244 24-часов висок $ 0.00375855$ 0.00375855 $ 0.00375855 Рекорд за всички времена $ 0.0086231$ 0.0086231 $ 0.0086231 Най-ниска цена $ 0.00066318$ 0.00066318 $ 0.00066318 Промяна на цената (1ч) +0.80% Промяна на цената (1д) +23.01% Промяна на цената (7д) +136.58% Промяна на цената (7д) +136.58%

Цената в реално време за WachAI (WACH) е$0.00314801. През последните 24 часа WACH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00253244 до най-висока стойност $ 0.00375855, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WACH е $ 0.0086231, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00066318.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WACH има промяна от +0.80% за последния час, +23.01% за 24 часа и +136.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WachAI (WACH)

Пазарна капитализация $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Циркулиращо предлагане 531.65M 531.65M 531.65M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на WachAI е $ 1.67M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WACH е 531.65M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.15M.