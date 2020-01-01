Токеномика на WABBIT (WABBIT) Открийте ключова информация за WABBIT (WABBIT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WABBIT (WABBIT) Wabbit is a bold memecoin built on the Avalanche network, designed to appeal to everyone—not just degens. Inspired by the universal symbol of luck, the number 777 is woven into Wabbit’s DNA—not only in its total supply of 777,777,777 tokens but also in its unique contract address: 0x77776aB9495729E0939E9bADAf7E7c3312777777. Wabbit draws inspiration from iconic scenes in anime, cartoons, movies, and gaming, making it relatable and fun for everyone. With several features and utilities already planned for the long-term roadmap, Wabbit is more than just a memecoin—it’s a community-driven, fair, and entertaining crypto experience. No presale, no team allocation, just a fair launch for everyone to enjoy Официален уебсайт: https://wabbit.meme Купете WABBIT сега!

Токеномика и анализ на цената за WABBIT (WABBIT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WABBIT (WABBIT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 24.55K $ 24.55K $ 24.55K Общо предлагане: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M Циркулиращо предлагане: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 24.55K $ 24.55K $ 24.55K Рекорд за всички времена: $ 0.00234934 $ 0.00234934 $ 0.00234934 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на WABBIT (WABBIT)

Токеномика на WABBIT (WABBIT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WABBIT (WABBIT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WABBIT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WABBIT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WABBIT, разгледайте цената в реално време на токените WABBIT!

Прогноза за цената за WABBIT Искате ли да знаете какъв път може да поеме WABBIT? Нашата страница за прогноза за цената WABBIT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WABBIT сега!

